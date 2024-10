Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Unfall mit hohem Sachschaden, Reizgas in Discounter versprüht - Zeugen und Geschädigte gesucht

Heilbronn (ots)

A81/Eberstadt: Ein Verletzter und hoher Schaden bei Unfall

Ein Verletzter und Sachschaden in Höhe von circa 63.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls am Mittwochmorgen bei Eberstadt. Kurz vor 8 Uhr war ein 35-Jähriger mit seinem Mercedes auf der Autobahn 81 zwischen dem Autobahnkreuz Weinsberg und dem Beginn des Tunnel "Hölzern" unterwegs, als er vermutlich aufgrund den Witterungsverhältnissen nicht angepasster Geschwindigkeit zunächst mit seinem Fahrzeug nach links in den Grünstreifen geriet. Durch das anschließende Gegenlenken kam der Mercedes nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß frontal gegen die Schutzplanke. Durch umherfliegende Fahrzeugteile wurde ein dahinterfahrender Opel eines 36-Jährigen ebenfalls beschädigt. Der Fahrer des Mercedes musste mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Zur Bergung seines Autos wurde ein Abschleppdienst hinzugerufen.

Neckarwestheim: Unbekannte versprühen Reizgas in Discounter

Nachdem mehrere bisher unbekannte Personen am Mittwochmorgen in einem Discounter in Neckarwestheim vermutlich Reizgas versprühten, sucht die Polizei nun Zeugen und mögliche Geschädigte. Gegen 7.30 Uhr betraten fünf Personen den Markt in der Schillerstraße und hielten sich kurze Zeit dort auf. Als sie das Gebäude wieder verlassen hatten, klagten mehrere Kunden über Halsschmerzen, bekamen schlecht Luft und mussten Husten. Vermutlich hatten die Tatverdächtigen ein unbekanntes Reizgas im Kassenbereich versprüht. Die fünf Personen verließen den Parkplatz in einem nicht näher bekannten Fahrzeug. Sie werden wie folgt beschrieben: Zwei männliche Tatverdächtige sollen zwischen 15 und 18 Jahren alt sein, waren circa 1,60 Meter groß und ungepflegt gekleidet. Beide hatten einen dunkleren Teint, dunkle Haare und trugen beige Jacken. Eine weibliche Tatverdächtige soll circa 18 Jahre alt sein. Sie trug ein schwarzes Kleid und hatte schwarze Haare. Die zwischen 1,65 Meter und 1,70 Meter große Frau war etwas kräftiger oder schwanger. Eine weitere Frau soll circa 1,60 Meter groß sein und dünn. Sie hatte glatte, dunkle, lange Haare. Der fünfte Tatverdächtige wird als männlich, circa 20 bis 25 Jahre alt und circa 1,70 Meter groß beschrieben. Er hatte einen Bart und blonde Haare sowie ein gepflegtes Erscheinungsbild. Wer kann Angaben zu den unbekannten Personen oder deren Fahrzeug machen? Zeugen, sowie mögliche Geschädigte, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07133 2090 beim Polizeirevier Lauffen zu melden.

