POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Sachbeschädigung in Neunkirchen und Unfälle Mosbach und Neckarzimmern

Neunkirchen: Zeugen nach Sachbeschädigung gesucht In der Nacht auf Dienstag machten sich Unbekannte in einer Bankfiliale in Neunkirchen an einem Geldautomaten zu schaffen. Der oder die Täter besprühten zwischen 4 Uhr und 4.15 Uhr die Kamera des Automaten, der im Vorraum eines Geldinstituts in der Ludwigstraße steht. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von rund 2.000. Die Polizei sucht nach Zeugen und Hinweisgebern. Diese werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mosbach, Telefon 0626 9177080, zu melden.

Mosbach: Suche nach Zeugen nach Unfallflucht Ein Sachschaden im vierstelligen Eurobereich ist das Ergebnis eines Unfalles am Dienstag in Mosbach. Zwischen 13.30 Uhr und 15.00 Uhr kam es in der Pfalzgraf-Otto-Straße auf einem Parkplatz zu der Unfallflucht. Der Verursacher stieß vermutlich beim Ein- oder Ausparken gegen einen geparkten Mercedes und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Zeugen, die den Unfall beobachten konnten, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mosbach, Telefon 06261 8090, zu melden.

B27/Neckarzimmern: Unfall an einer Kreuzung Weil der Fahrer eines Opels vermutlich unachtsam war, kam es am Dienstagvormittag an einer Kreuzung der B27 in Neckarzimmern zum Unfall. Der 71-jährige Opel-Lenker stand gegen 11.45 Uhr an einer Kreuzung von der Heilbronner Straße kommend und wollte in Richtung Neckarzimmern auf die B27 abbiegen. Dabei übersah er wohl den von links kommenden und vorfahrtsberechtigten Volkswagen eines 75-Jährigen und fuhr auf die Bundesstraße. Der VW-Lenker schaffte es nicht mehr rechtzeitig abzubremsen. Es kam zu einem Unfall dessen Sachschaden die Polizei auf etwa 10.000 Euro schätzt. Der 75-Jährige erlitt leichte Verletzungen.

