POL-OG: Offenburg - Diebstahl aus Pkw

Offenburg (ots)

Beamte des Polizeirevier Offenburg haben nach einem Diebstahl aus einem verschlossenen Pkw in der Nacht von Sonntag, 23:30 Uhr und Montag, 2 Uhr die Ermittlungen aufgenommen. Die bislang unbekannte Täterschaft sorgte durch die Entwendung des Airbags, Kühlergrills und der Batterie für die Fahruntauglichkeit des in der Kinzigstraße stehenden Autos. Zudem wurden beide Frontscheinwerfer abmontiert. Mögliche Zeugen mit Hinweisen zum Diebstahl oder der Täterschaft werden gebeten, sich an die Beamten des Polizeirevier Offenburg unter 0781 21-2200 zu wenden. /jo

