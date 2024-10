Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis: Katzenbaby gerettet, Zeugen nach Diebstahl und Sachbeschädigung gesucht & Verkehrsunfall in Kupferzell

Heilbronn (ots)

Bretzfeld: Katzenbaby gerettet

Am Dienstagnachmittag fielen in Bretzfeld mehrere Katzenbabys aus dem Unterboden eines Autos. Mutmaßlich hatten sich die Tiere im Unterboden des Fahrzeugs unbemerkt versteckt. Auf der Landesstraße 1035 konnte ein Verkehrsteilnehmer am Nachmittag mehrere Katzenbabys beobachten, die während der Fahrt auf die Straße gefallen sind. Nach dessen Angaben handelte es sich um fünf Katzenbabys. Eines der Fünf konnte durch die Polizei aufgefunden und dem Tierschutz Waldenburg übergeben werden.

Kupferzell: Kennzeichendiebstahl - Zeugen gesucht Am Dienstagnachmittag entwendeten in Kupferzell zwei Täter die Kennzeichen eines Pkws. Gegen 15 Uhr näherte sich ein Fahrzeug, dem in einer Haltebucht in der Günther-Ziehl-Straße abgestellten Auto und hielt hinter diesem an. Bei dem Täterfahrzeug handelte es sich mutmaßlich um einen tiefergelegten Audi, dessen Heckscheiben getönt waren. Mit einem Schraubenziehers demontierte der Beifahrer des Audis beide Kennzeichen des betroffenen Pkws. Infolgedessen entfernten sich die beiden Täter. Bei dem Beifahrer handelte es sich um einen südländisch aussehenden Mann ohne Bart, der dunkel gekleidet war. Am Täterfahrzeug fehlte augenscheinlich eine Abdeckung unterhalb des vorderen rechten Scheinwerfers. Zeugen, die Angaben zum Vorgang machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Künzelsau, Telefon 07940 9400, zu melden.

Kupferzell: Feuerwehreinsatz nach Verkehrsunfall Ein Verletzter und circa 45.000 Euro Sachschaden sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls in Kupferzell am Dienstagmorgen. Eine 53-jährige wollte kurz nach 6 Uhr von der Parkallee kommend, auf die Bundesstraße 19 nach links einbiegen. Hierbei übersah sie einen Mercedes Sprinter, der sich von rechts der Einmündung näherte. Infolgedessen bog die Frau auf die B19 ein, was zur Kollision beider Fahrzeuge führte. Die beteiligten Autos waren aufgrund des Zusammenstoßes nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der 44-jährige Lenker des Sprinters wurde leicht verletzt und vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr Kupferzell war mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort und streute den Unfallort ab. Der finanzielle Schaden beläuft sich bei dem Mercedes der 53-Jährigen beläuft sich auf ca. 25.000EUR. Der Schaden am Sprinter wurde mit circa 20.000EUR beziffert.

Kupferzell: Fahrzeugscheibe gewaltsam zerstört Am Montagabend schlug in Kupferzell eine unbekannte Person die hintere rechte Fensterscheibe eines Fahrzeugs ein. Der Fahrzeughalter stellte seinen Wagen gegen 19.20 Uhr in der Künzelsauer Straße ab. Gegen 20:30 Uhr kehrte er an sein Auto zurück und stellte fest, dass das Fenster beschädigt worden war. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Künzelsau unter der Telefonnummer 07940 9400

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell