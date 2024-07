Polizei Gütersloh

POL-GT: Rauchentwicklung in einem Dachstuhl eines Rohbauteils in Rietberg

Gütersloh (ots)

Rietberg(UK): Am Donnerstagabend um 20:59 h melden Anwohner der Straße "Am Westwall" eine Rauchentwicklung in einem Rohbauteil eines Wohnhauses zwischen den Straße "Am Westwall" und der Sennstraße. Eintreffende Einsatzkräfte der Feuerwehr Rietberg und Polizeibeamte können ermitteln, dass kein Vollbrand vorliegt. Offenbar ist in einem Bereich zwischen einem Altbau und einem neu entstandenen Rohbau ein Schwelbrand entstanden, den die Feuerwehr schnell unter Kontrolle bringen kann! Der Innenstadtbereich Rietbergs wurde kurzfristig mit einem erhöhtem Kräfteansatz der Polizei abgesperrt, um den anfahrenden Feuerwehrfahrzeugen ein ungehindertes Agieren zu ermöglichen. Zur Brandentstehung und zur Schadenshöhe können aktuell keinerlei Angaben gemacht werden; Kriminalbeamte der Polizei Gütersloh haben hierzu ihre Ermittlungstätigkeit aufgenommen.

