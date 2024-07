Polizei Gütersloh

POL-GT: Polizei schnappt Katalysatoren-Dieb - Haftrichterin verkündet U-Haft

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - In der Mittwochnacht (24.07., 00.10 Uhr) verständigten Zeugen die Polizei, nachdem sie drei Tatverdächtige am Rudolstädter Weg beobachtet hatten, als diese sich an einem Auto zu schaffen machten.

Noch vor dem Eintreffen der Beamten, verließ das Trio den Tatort. Im Rahmen der Fahndung nach dem Täterfahrzeug, stellten die Polizeikräfte das Auto auf dem Nettelbeckweg fest. Der Fahrer konnte nach kurzer Flucht zu Fuß gestellt und vorläufig festgenommen werden. Die beiden weiteren Tatverdächtigen befanden sich nicht mehr im Auto. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Derweil stellten weitere Polizeikräfte am Rudolstädter Weg Ermittlungen hinsichtlich des Tatgeschehens an. Die Tatverdächtigen hatten versucht, den Katalysator an dem Fahrzeug zu demontieren. In diesem Zuge wurden zwei weitere Taten gemeldet. Hier hatte das Trio bereits an zwei Autos die Katalysatoren fachmännisch entfernt. Bei der anschließenden Durchsuchung des Täterfahrzeugs fanden die Beamten die Tatbeute in einem eigens dafür geschaffenen Versteck.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Bielefeld stellte diese noch am Mittwochnachmittag einen Antrag auf Untersuchungshaft für den vorläufig festgenommenen 35-jährigen Mann aus Bulgarien. Eine Haftrichterin am Amtsgericht Bielefeld kam dem Antrag am Donnerstagnachmittag (25.07.) nach und verkündete die U-Haft. Der Tatvorwurf lautet auf bandenmäßigem Diebstahl.

