POL-GT: 56-jähriger Radfahrer stürzt alkoholisiert

Gütersloh (ots) - Gütersloh (MK) - Ein 41-jähriger Mann aus Gütersloh konnte kurz nach einem Raub in der vergangenen Nacht (23.07., 01.30 Uhr) durch Polizeibeamte vorläufig festgenommen werden. Am heutigen Dienstag verkündete eine Haftrichterin am Amtsgericht Bielefeld dem Mann die angeordnete Untersuchungshaft. Zuvor konnten Zeugen in der Nacht folgendes Geschehen beobachten. Der 41-jährige Täter griff im ...

