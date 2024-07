Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Mit Dachrinnen geflüchtet

Kupferdiebe waren am Sonntag auf einer Baustelle in Heidenheim unterwegs.

Ulm (ots)

Laut Zeugenangaben hielten sich gegen 17 Uhr zwei unbekannte Männer auf einem Grundstück in der Talstraße auf. Denn dort fanden Sanierungsarbeiten an einem Gebäude statt. Die Handwerker hatten vergangenen Wochen bereits mehrere Regenrinnen abmontiert und im Garten zur Seite gelegt. Die Unbekannten hatten sich wohl schon am Freitagnachmittag dafür interessiert und sprachen deshalb einen Handwerker an. Doch der Verbot die Mitnahme. Das hatte die Diebe wohl nicht abgeschreckt und sie suchten am Sonntag erneut die Baustelle auf. Dabei konnten sie von einer Zeugin beobachtet werden, wie sie die Dachrinnen und Kupferteile in ihren roten Transporter verluden. Anschließend stiegen sie in ihr Fahrzeug und fuhren davon. Ein Kennzeichen konnte die Zeugin nicht ablesen, sie ging auch zunächst nicht von einem Diebstahl aus. Den bemerkte dann der Handwerker am Montagmorgen und verständigte die Polizei. Der Mann gab auch erste Hinweise auf zwei verdächtigen Personen, die nach dem Kupfer gefragt hatten. Deren Beschreibung stimmte mit den von der Zeugin am Sonntag gemachten Feststellungen überein. Sie beschrieben die Diebe als eine männliche und eine weibliche Person. Zum Alter konnten keine Angaben gemacht werden. Der Mann sei ca. 175 - 180 cm groß, hatte einen Stoppelbart und einen dunklen Taint. Die Frau sei ca. 170 cm groß mit schlanker Figur. Sie hatte schwarze hüftlange Haare. Das Polizeirevier Heidenheim hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun die Diebe. Hinweise nimmt die Polizei unter der Tel. 07321/322-0 entgegen.

