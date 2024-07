POL-UL: (GP) Göppingen KORREKTUR ORT - Ladendieb wird renitent/ Am Montag nahm ein Detektiv in einem Baumarkt in Göppingen einen 28-Jährigen fest.

Ulm (ots) - Der Unfall ereignete sich gegen 16 Uhr. Der 66-Jähriger Toyota Fahrer fuhr von Riedheim in Richtung Langenau. In einer langgezogenen Linkskurve kollidierte er mit einem dreirädrigen Pedelec. Der 88-jährige Radler fuhr ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand. Durch den Aufprall flog das Pedelec in eine ...

