Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Bei Sturz schwer verletzt, Unfälle mit Verletzten

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Frau verletzt sich bei Sturz schwer - Zeugen gesucht

Am Montagnachmittag zog sich eine Frau bei einem Sturz in Heilbronn schwere Verletzungen zu - jetzt sucht die Polizei Zeugen. Gegen 13 Uhr befand sich die 60-Jährige im Untergeschoss eines Einkaufszentrums in der Deutschhofstraße und rutschte auf einer ölähnlichen Flüssigkeit aus. Hierbei verletzte sie sich schwer und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Im Zeitraum zwischen 13 Uhr und 13.30 Uhr sollen noch mehrere Personen auf der unbekannten Flüssigkeit ausgerutscht sein. Diese und mögliche weitere Zeugen, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 64370 beim Polizeiposten Heilbronn-Innenstadt zu melden.

Eppingen: Von Straße abgekommen und überschlagen - Fahrer schwerstverletzt

Nach einem Unfall am Dienstagmittag bei Eppingen musste ein Mann mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden. Gegen 12.20 Uhr war der 27-Jährige mit seinem Mercedes auf der Landesstraße 1110 von Kleingartach in Richtung Eppingen unterwegs. In einer langgezogenen Linkskurve kam der Mann mit seinem Fahrzeug, vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit, nach rechts von der Fahrbahn ab. Anschließend prallte der Mercedes gegen eine Stützmauer und überschlug sich, bis er abschließend auf dem Dach zum Liegen kam. Der Fahrer musste von Ersthelfern und den eintreffenden Polizisten aus dem Wrack geborgen werden. Er zog sich bei der Kollision lebensgefährliche Verletzungen zu. Die L1110 musste für die Zeit der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten voll gesperrt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 9.000 Euro geschätzt.

Wüstenrot: Verletzte bei Auffahrunfall

Zwei Verletzte und Sachschaden in Höhe von circa 22.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls am Dienstagmorgen bei Wüstenrot. Gegen 7.40 Uhr war ein 68-Jähriger mit einem Kleinbus auf der Landesstraße 1090 von Oberheimbach in Richtung Unterheimbach unterwegs, als er sein Fahrzeug, vermutlich aufgrund eines toten Tieres auf der Fahrbahn, stark abbremste. Dies nahm eine dahinterfahrende 18-Jährige zu spät war und fuhr mit ihrem Hyundai auf den Kleinbus auf. Auch eine ebenfalls 18 Jahre alten BMW-Fahrerin konnte ihr Fahrzeug nicht mehr rechtzeitig abbremsen und kollidierte mit dem Hyundai. Bei dem Unfall wurden beide 18-Jährige leicht verletzt und in Krankenhäuser eingeliefert. Die sieben Schulkinder im Kleinbus blieben nach bisherigem Kenntnisstand unverletzt. Die Autos der beiden jungen Frauen waren nach der Kollision nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell