Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Einbruch in Firma, Fahrrad gestohlen - Zeugen gesucht

Heilbronn (ots)

Tauberbischofsheim: Zeugen nach Einbruch in Firma gesucht Unbekannte verschafften sich am Dienstagabend unberechtigt Zutritt zu einer Firma in Tauberbischofsheim. Gegen 23.25 Uhr öffneten der oder die Täter gewaltsam zwei Fenster des Gebäudes in der Siemensstraße und stahlen im Anschluss Kupferkabel aus den Regalen. Der Schaden beläuft sich auf eine mittlere fünfstellige Summe. Zum Abtransport müsste ein größeres Fahrzeug genutzt worden sein. Zeugen, die in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch rund um die Siemensstraße verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09341 810 beim Polizeirevier Tauberbischofsheim zu melden.

Wertheim: Wer war mit gestohlenem Fahrrad unterwegs? - Zeugen gesucht Eine bisher unbekannte Person nahm am Dienstag ein Fahrrad in Wertheim unbefugt in Gebrauch. Zwischen 17.30 Uhr und 23.50 Uhr entwendete der Täter das an einem Fahrradständer unter der Tauberbrücke in der linken Tauberstraße angeschlossene E-Bike eines 28-Jährigen und fuhr damit davon. Am Mittwoch, gegen 12.50 Uhr, fand der Bestohlene sein Zweirad in der Leonhard-Karl-Straße in Bestenheid wieder auf. Wer kann Angaben zu der unbekannten Person machen, welche mit dem Bike unterwegs war? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 09342 91890 an das Polizeirevier Wertheim.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell