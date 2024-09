Polizeipräsidium Südhessen

POL-ERB: Verkehrsunfallflucht

Erbach (ots)

Auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Werner-von-Siemens-Straße wurde am Donnerstag (19.09.), in der Zeit zwischen 11.30 Uhr und 12:15 Uhr durch einen bisher unbekannten Verursacher ein Pkw offensichtlich angefahren und unfallbeschädigt zurückgelassen. Der verursachte Schaden beläuft sich auf mindestens 2.500 Euro. Die Polizei in Erbach ermittelt und fragt: Wer konnte den Vorfall beobachten oder kann Hinweise zu dem Unfallbeteiligten geben?

Alle sachdienlichen Hinweise werden von den Beamten unter der Rufnummer 06062/9530 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell