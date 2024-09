Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Kriminelle haben es auf drei Fahrzeuge abgesehen

Kripo ermittelt und sucht Zeugen

Mörfelden-Walldorf (ots)

Kriminelle haben in der Nacht zum Freitag (20.9.) einen schwarzen Audi Q5 mit dem amtlichen Kennzeichen GG-SF 900, einen blauen Audi Q5 mit dem amtlichen Kennzeichen GG-RU 88 sowie einen schwarzen Audi SQ5 mit dem amtlichen Kennzeichen GG-SQ 555 im Stadtteil Walldorf entwendet. Die Rüsselsheimer Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen. Nach ersten Erkenntnissen wurden die SUVs zwischen 1 Uhr und 1.30 Uhr in der Altkönigstraße, Rimbergstraße und Kelsterbacher Straße auf noch unbekannte Art und Weise gestohlen. Die Fahrzeug waren jeweils im Bereich der Anwesen und auf der Straße abgestellt und hatten einen Wert von mehreren Zehntausend Euro. Von einem Tatzusammenhang in den Fällen ist auszugehen. Zeugen, denen verdächtige Personen bemerkt oder Hinweise zum Verbleib der Autos haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06142/696-0 mit dem Kommissariat 21/22 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell