Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Dieburg: Rollerdieb von Besitzer ertappt

Zeugen gesucht

Dieburg (ots)

Ein bislang unbekannter Täter versuchte am Donnerstagabend (18.9.) gewaltsam das Zündschloss eines Motorrollers aufzubrechen. Um 18.40 Uhr wollte er in der Frankfurter Straße den Motor des Fahrzeugs starten und diesen entwenden. Hierbei erwischte ihn aber der 43-jährige Besitzer, woraufhin der Tatverdächtige in Richtung Bahnhof flüchtete.

Der junge Mann wird auf 20 Jahre geschätzt, trug einen grauen Jogginganzug und eine graue Mütze.

Zeugen, die Hinweise zu dem Verdächtigen geben können, werden gebeten sich beim Kommissariat 21/22 in Darmstadt, unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell