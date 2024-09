Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Viernheim: Öl im Kochtopf entzündet - fünf Leichtverletzte

Viernheim (ots)

Am Donnerstagabend (19.09.) ging bei der Rettungsleitstelle Bergstraße um kurz vor 22:00 Uhr die Meldung eines Brandes in der Küche einer Wohnung im ersten Stock eines Mehrparteienhauses ein. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei war der Brand heißen Öls in einem Kochtopf bereits durch die Bewohner mit Hilfe eines Nachbarn gelöscht worden. Durch das Einatmen der Rauchgase erlitten alle vier Bewohner (Großmutter, Mutter, zwei Kinder) im Alter von 56, 35, 7 und 3 Jahren, sowie der helfende Nachbar, 34 Jahre alt, leichte Verletzungen. Sie kamen zur Beobachtung in nahegelegene Krankenhäuser. Ein Sach- oder Gebäudeschaden ist nach ersten Erkenntnissen nicht entstanden. gefertigt: Steffen Pietschmann, Polizeiführer vom Dienst

