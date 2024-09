Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Ober-Ramstadt -Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort Zeuge gesucht

Ober-Ramstadt (ots)

Am Mittwoch, den 18.09.2024 gg. 15.30 Uhr parkte eine 44 Jährige Ober-Ramstädterin ihren PKW auf einem öffentlichen Parkplatz in der Hammergasse in Ober-Ramstadt. Der PKW der Ober-Ramstädterin wurde durch einen weißen PKW Mercedes beim Ein- oder Ausparken beschädigt. Der Mercedes Fahrer entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Am PKW der Ober-Ramstädterin entstand hierbei ein Sachschaden von ca. 1500 Euro. Der Unfall wurde durch einen Zeugen beobachtet, der eine Nachricht am Fahrzeug der Geschädigten hinterließ. Der Zeuge wird gebeten, sich mit der Polizeistation Ober-Ramstadt (Tel:06154/6330-0) in Verbindung zu setzen.

