POL-DA: Viernheim: Gebäudebrand ruft Feuerwehr und Polizei auf den Plan

Darmstadt (ots) - Dank des beherzten Einsatzes von Zeugen konnte ein 44-Jähriger nach einem Einbruch in eine Wohnung in der Landwehrstraße festgenommen werden. Nach ersten Erkenntnissen drang der 44 Jahre alte Mann gegen 22.15 Uhr am Mittwochabend (18.9.) durch ein Fenster in die Wohnung ein. Bei seiner Suche nach Wertgegenständen entwendete er hier unter anderem ...

