Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Mehrere Hakenkreuz-Schmierereien entdeckt

Polizei ermittelt und sucht Zeugen

Rüsselsheim (ots)

Nach mehreren Hakenkreuz-Schmierereien im Rugby-Ring und entlang des Mainvorlandes in Richtung Raunheim ermittelt jetzt die Polizei und hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung. Gegen 9.30 Uhr am Donnerstagvormittag (19.9.) alarmierten Zeugen die Polizei und meldeten die Farbschmierereien an einem Treppenabgang im Rugbyring im Bereich der Johann-Sebastian-Bach Straße. Bislang noch unbekannte Täter hatten dort die Treppen mit Hakenkreuzen beschmiert. Am Mainvorland in Richtung Raunheim entdeckten Polizeistreifen im Rahmen der Streife dann weitere solcher Verunstaltungen, unter anderem auf der Straße und an Laternenmasten. Der polizeiliche Staatsschutz hat die Ermittlungen wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen in diesem Zusammenhang aufgenommen. Zeugen, verdächtige Personen aufgefallen sind oder die sonst sachdienliche Hinweise haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151/969-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell