Polizei Wuppertal

POL-W: sw-SG Sattelschlepper fährt sich nach Unfallflucht fest

Wuppertal (ots)

Gestern Abend (10.12.2023, 23:00 Uhr) kam es in Solingen zu einer Unfallflucht. Anwohner meldeten einen LKW, der einen geparkten Dacia Duster im Wilzhauser Weg beschädigte. Nach bisherigen Erkenntnissen steuerte der LKW-Fahrer seinen 40-Tonner weiter über eine Eisenbahnbrücke in die Straße Keusenhof. Dabei beschädigte er ein Verkehrszeichen. In der Ortschaft Keusenhof blieb er mit seinem Fahrzeug zwischen zwei Gebäuden stecken. Es entstand ein höherer, noch nicht zu beziffernder Sachschaden. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Bergungsarbeiten dauerten am 11.12.2023 an. (sw)

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell