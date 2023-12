POL-W: W 63-Jähriger aufgefunden - Rücknahme der Fahndung

Wuppertal (ots) - Am 08.12.2023, gegen 10:25 Uhr, kam es auf dem Parkplatz Rolingswerth/Sankt-Etienne-Ufer in Barmen zu einem schweren Raub. Ein 43-Jähriger hob in einer Bankfiliale auf dem Werth Geld ab. Im Anschluss begab er sich durch die Barmer Innenstadt zu seinem geparkten Pkw am Rolingswerth/Sankt-Etienne-Ufer. Auf dem Parkplatz sprach ihn ein bislang unbekannter Täter an. Unter Vorhalt einer Schusswaffe forderte ...

