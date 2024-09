Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: 44-Jähriger dank couragierter Zeugen nach Einbruch festgenommen

Darmstadt (ots)

Dank des beherzten Einsatzes von Zeugen konnte ein 44-Jähriger nach einem Einbruch in eine Wohnung in der Landwehrstraße festgenommen werden. Nach ersten Erkenntnissen drang der 44 Jahre alte Mann gegen 22.15 Uhr am Mittwochabend (18.9.) durch ein Fenster in die Wohnung ein. Bei seiner Suche nach Wertgegenständen entwendete er hier unter anderem eine Armbanduhr, Bargeld und Bankkarten. Mit seiner Beute wollte er anschließend das Weite suchen. Beim Verlassen der Wohnung beobachteten Zeugen den Tatverdächtigen und hielten ihn bis zum Eintreffen der sofort alarmierten Polizeistreife vor Ort fest. Er wurde festgenommen und für kriminalpolizeiliche Maßnahmen auf die Wache gebracht. Ob er auch für andere, gleichgelagerte Taten infrage kommt, müssen die Ermittlungen der Darmstädter Kriminalpolizei zeigen.

