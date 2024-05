Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Landkreis Lörrach - Rheinfelden -- mehrere Pkw-Aufbrüche - Serienstraftat - Geschädigte werden gebeten, sich zu melden !

Tatzeit: 30.50.2024 - 06:15 Uhr

Zur genannten Zeit nahm einer der Geschädigten wahr, dass an seinem Pkw die Scheibe eingeschlagen war und Münzgeld fehlte. Der Pkw war in der Straße "Am Ölberg" in Rheinfelden abgestellt.

Ebenfalls in Rheinfelden kam es Stand 07:30 Uhr zu mindestens vier weiteren Vorfällen. Es wurden jeweils die Scheiben an den Pkw eingeschlagen und u.a. auch darin befindliche EC-Karten sowie Münzgeld entwendet. Die Polizei geht von Tatzusammenhang bzw. von einer Serienstraftat aus.

Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

Die Sach- und Diebstahlschäden sind nicht unerheblich.

Die Polizei bittet mögliche weitere Geschädigte aus dem Raum Rheinfelden mit Ortsteilen und Schwörstadt darum, sich dringend rund um die Uhr beim Polizeirevier in Rheinfelden zu melden, Tel. 07623 74040.

