POL-PPWP: Und täglich grüßt die Unfallflucht...

Mehrere Unfallfluchten sind der Polizeiinspektion 2 am Dienstag gemeldet worden. Zu allen Fällen suchen die Ermittler Zeugen und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0631 369-2250.

Einen frischen Schaden an der Fahrertür ihres BMW hat eine Frau am Dienstagnachmittag in der Burgstraße entdeckt. Nach Angaben der 29-Jährigen hatte sie den Pkw am Morgen gegen 8.20 Uhr auf dem SVG-Parkplatz abgestellt. Bei ihrer Rückkehr gegen 17.15 Uhr stellte sie die Beschädigung in Form eines Kratzers und einer Delle fest. Ein erster Verdacht gegen den Halter des daneben geparkten Opel Adam konnte jedoch nicht bestätigt werden. Die Polizei sucht deshalb Zeugen, die Hinweise geben können, ob im Tagesverlauf ein anderes Fahrzeug neben dem weißen BMW stand.

Auch aus der Rudolf-Breitscheid-Straße wurde am Dienstagnachmittag eine Unfallflucht gemeldet. Nach Angaben einer 45-jährigen Frau hatte sie gegen 16.15 Uhr mit ihrem Mercedes an der Ampelkreuzung zur Haagstraße als zweites Fahrzeug auf der linken Spur gehalten, als sich von hinten ein Zweiradfahrer näherte und sich zwischen den Autos bis nach vorne durchschlängelte. Dabei stieß der Leichtkraftrad-Fahrer jedoch mit dem Lenker seines Gefährts gegen den Spiegel auf der Beifahrerseite des Mercedes. Ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern, fuhr der Unbekannte einfach weiter. Es soll sich um ein Motorrad der Marke Honda mit KIB-Kennzeichen gehandelt haben. Die Ermittlungen nach dem Fahrer laufen. Auf ihn wartet eine Strafanzeige.

Bereits am Montagnachmittag wurde auf dem Parkplatz des Globus-Marktes in der Merkurstraße ein BMW beschädigt. Wie die Nutzerin des Fahrzeugs mitteilte, hatte sie den Wagen gegen 14.40 Uhr auf dem Parkplatz abgestellt - und als sie eine Stunde später zurückkehrte, stellte sie einen frischen Unfallschaden an der Frontstoßstange fest. Offenbar war in der Zwischenzeit ein anderes Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken gegen den hellblauen BMW gestoßen. Vom Verursacher fehlt leider jede Spur. Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Vermutlich im Bahn-Parkhaus in der Zollamtstraße wurde ein Skoda Kamiq in den vergangenen Tagen beschädigt. Der Halter gab bei der Polizei an, dass der Wagen im Zeitraum von Dienstag bis Montag (25. bis 29. Juli) in dem Parkhaus abgestellt war. In dieser Zeit entstanden Lackkratzer und Absplitterungen an der Beifahrertür. Die Schadenshöhe liegt bei geschätzten 1.000 Euro. Hinweise auf mögliche Verursacher gibt es bislang nicht. |cri

