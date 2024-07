Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Wer hat den Ford Transit beschädigt?

Kaiserslautern (ots)

Eine Zeugin hatte alles ganz genau beobachtet: Eine Unfallflucht am Montagnachmittag in der Galappmühler Straße, bei der ein Transporter beschädigt wurde. Die Frau informierte zwar umgehend den Besitzer des Ford Transits, aber da war es schon zu spät und der Unfallverursacher über alle Berge. Bei der anschließenden Unfallaufnahme durch die Polizei ergab sich folgender Ablauf: Ein grauer SUV fuhr gegen 17:20 Uhr in Richtung Kaiserslautern, als ihm auf Höhe der Hausnummer 53 ein Linienbus entgegenkam. Der unbekannte Fahrer musste deshalb hinter dem geparkten Firmenfahrzeug warten. Sobald die Straße wieder frei war, fuhr der Pkw an und stieß gegen die Heckstoßstange des Fords, wodurch diese beschädigt wurde. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, fuhr der Fahrzeugführer einfach weiter. Die Ermittlungen zu der Unfallflucht dauern an. Zeugen, die Angaben zu dem grauen SUV oder seinem Fahrer machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 bei der Polizei in Kaiserslautern zu melden. |kfa

