HZA-UL: Bulgare schmuggelt S-Klasse Mercedes aus der Schweiz

Lindau (ots)

Zöllner einer Friedrichshafener Kontrolleinheit haben am Abend des 16. Juli 2024 auf der Autobahn 96 nahe der Anschlussstelle Sigmarszell einen Mercedes S 500 aus der Schweiz nachverzollt. Der Fahrer, ein 31-jähriger Bulgare, hatte die Limousine "am Zoll vorbei" über die Grenze gefahren, statt die Einfuhr in die EU anzumelden.

Die Beamten leiteten ein Steuerstrafverfahren gegen den Mann ein und kassierten knapp 7000 Euro Einfuhrabgaben. Zudem wurde eine Strafsicherheit von 2000 Euro fällig. Nach Bezahlung konnte der Bulgare seine Fahrt fortsetzen.

