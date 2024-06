Hauptzollamt Ulm

HZA-UL: Zoll erwischt Bulgaren beim Schmuggel von hochwertigen E-Bikes

Lindau (ots)

Bei gemeinsamen EM-Schwerpunktkontrollen von Zoll und Polizei auf der Autobahn 96 in Höhe Sigmarszell haben Zöllner vergangenen Dienstag drei hochwertige E-Bikes aus der Schweiz im Minivan eines 34-jährigen Bulgaren gefunden.

Zwar legte der Mann Quittungen für die Fahrräder vor, diese waren aber offensichtlich viel zu niedrig, da allein schon eines der E-Bikes einen ermittelten Wert von über 7000 Euro hatte. Zusammengenommen ergab sich ein tatsächlicher Warenwert von knapp 17.000 Euro für die drei Fahrräder. Brisant zudem: Die Rahmennummern wurden entfernt, was auf Diebesgut hindeuten könnte.

Da auch der Minivan zuvor in der Schweiz gekauft, dem Zoll bei der Einreise in die EU aber nicht gemeldet wurde, erhoben die Beamten alles in allem rund 5000 Euro Einfuhrabgaben nach. Zudem muss der Mann mit einer Strafe von mehreren Tausend Euro wegen versuchter Steuerhinterziehung rechnen.

Die Fahrräder wurden sichergestellt, deutsche und Schweizer Polizei für weitere Ermittlungen im Hinblick auf mutmaßlichen Diebstahl informiert.

