POL-PPWP: 46-Jähriger steht "neben sich"

Kaiserslautern (ots)

Wegen Sachbeschädigung ermittelt die Polizei gegen einen Mann aus dem westlichen Stadtgebiet. Der 46-Jährige steht im Verdacht, in der Slevogtstraße ein geparktes Auto mutwillig beschädigt zu haben.

Anwohner verständigten gegen 15.40 Uhr die Polizei und meldeten einen Mann, der grundlos schreiend durch die Straße lief. Zeugenangaben zufolge soll derselbe Mann auf seinem Weg gegen den Außenspiegel eines abgestellten VW Passat getreten und diesen dadurch beschädigt haben.

Dank der Zeugenhinweise, wohin der Mann anschließend lief, konnte der 46-Jährige an seiner Wohnadresse ausfindig gemacht werden. Auch hier stand er offensichtlich nach wie vor "neben sich" und fiel dadurch auf, dass er Gegenstände aus dem Fenster seiner Wohnung nach draußen warf. Weil sich der Mann ganz offensichtlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand und den Eindruck machte, unter Alkohol- und Drogeneinfluss zu stehen, wurde die Ordnungsbehörde verständigt, die weitere Maßnahmen in eigener Zuständigkeit veranlasste. |cri

