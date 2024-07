Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Brand eines Durchlauferhitzers

Kaiserslautern (ots)

Anwohner zögerten nicht lange, als sie am Montagnachmittag Rauch aus einem Mehrfamilienhaus kommen sahen, und riefen den Notruf an. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei rückten umgehend in die Eisenbahnstraße aus. Die Entwarnung kam dann schnell: Ein Durchlauferhitzer hatte in einer Wohnung Feuer gefangen. Durch das schnelle Eingreifen der Brandbekämpfer konnten die Flammen schnell gelöscht und Schlimmeres verhindert werden. Lediglich der Küchenschrank, in dem das Gerät montiert war, wurde durch den Brand beschädigt. Ein weiterer Gebäudeschaden oder verletzte Anwohner waren glücklicherweise nicht zu vermelden. Der Gesamtschaden dürfte sich auf einen mittleren dreistelligen Betrag belaufen. Wie es genau zu dem Feuer kommen konnte, ist weiterhin Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. |kfa

