Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Renitenter Ladendieb - Polizeibeamter verletzt

Kaiserslautern (ots)

Ein Mitarbeiter eines Supermarkts am Stiftsplatz rief am Montagmittag die Polizei zur Hilfe. Der Grund: Ein Ladendieb hatte Lebensmittel und Alkohol gestohlen und war nun, nachdem er erwischt wurde, aggressiv. Bei der Ankunft der Beamten fing der 39-jährige Langfinger direkt an, die Polizisten zu beleidigen. Da er Anweisungen nicht Folge leistete und immer wieder versuchte, nach einer Glasflasche zu greifen, wurden dem Unruhestifter Handschellen angelegt. Der Mann war mit der Maßnahme nicht einverstanden und schlug daraufhin mehrmals mit seinem Kopf gegen eine Bürotür des Marktes. Auch auf dem Weg zum Streifenwagen zeigte sich der 39-Jährige renitent. Hier schlug er mehrfach seinen Kopf auf die Motorhaube des Wagens. Beim Versuch, dies zu unterbinden, verletzte der mutmaßliche Ladendieb einen Polizeibeamten, der seinen Dienst im Anschluss aufgrund der Verletzung beenden musste. Da sich der Mann in einer psychischen Ausnahmesituation befand, brachten ihn die eingesetzten Kräfte in ein Krankenhaus. Auf den 39-Jährigen kommen jetzt Strafanzeigen wegen des Verdachts des Ladendiebstahls und des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte zu. |kfa

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell