POL-PPWP: Aggressiver Rollerfahrer gesucht

Enkenbach-Alsenborn (Kreis Kaiserslautern) (ots) - Bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag verletzte sich eine Autofahrerin. Zu dem Unfall kam es, als ein 32-jähriger Mann mit seinem Lkw von der Fischbacher Straße nach links in die Hochspeyer Straße einbiegen wollte. Hierbei übersah er die vorfahrtsberechtigte 33-Jährige in ihrem VW, die in Richtung B48 unterwegs war, und stieß gegen sie. Bei dem Zusammenstoß ...

