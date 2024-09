Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bürstadt: Diebe entwenden Kupfer und Bohrschrauber

Wer kann Hinweise geben?

Bürstadt (ots)

Bisher noch unbekannte Diebe haben Kupfer von einer Baustelle im Visier gehabt. In der Nacht auf Donnerstag (19.9.) stahlen sie von einer Baustelle bei Bürstadt Kupferkabel und einen Bohrschrauber. Der Tatzeitraum begann bereits am Mittwochnachmittag (18.9.) gegen 17 Uhr, bemerkt wurde der Diebstahl am Donnerstagmorgen gegen 7 Uhr. Die Baustelle, auf der Stromleitungen verlegt werden, liegt mitten in den Feldern. Nach ersten Ermittlungen nutzten die Täter vermutlich ein größeres Fahrzeug, um die Kupferkabel abzutransportieren. Wie sich die Tat genau abgespielt hat ist nun Gegenstand der Ermittlungen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 14.500 Euro.

Die Kriminalpolizei sucht nun nach Zeugen, die in der Nacht verdächtige Beobachtungen im Bereich der Bundesstraßen 44 und 47 oder auf den Zufahrtswegen gemacht haben. Hinweise nimmt das Kommissariat 21/22 in Heppenheim unter der Rufnummer 06252-7060 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell