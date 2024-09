Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Alsbach-Hähnlein

Sandwiese: Scheibe eingeschlagen und Geld entwendet

Polizei sucht Zeugen

Alsbach-Hähnlein (ots)

In der Nacht von Mittwoch (18.9) auf Donnerstag (19.9.) schlugen unbekannte Täter eine Glasscheibe im Lärchenweg ein und verschafften sich so Zutritt zu einem Bürogebäude. Die Kriminellen kletterten, zwischen 1.54 und 2.28 Uhr, über eine Leiter in das Objekt und erbeuteten dort Bargeld. Im Anschluss flüchteten die Männer in unbekannte Richtung. Sie waren bekleidet mit Sturmhaube und Handschuhen.

Bereits gestern haben wir über eine ähnliche Tat in unmittelbarer Nähe berichtet. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass beide Taten zusammenhängen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Kommissariat 21/22 in Darmstadt, unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu melden.

Hier unsere Bezugsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/5867889

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell