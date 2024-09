Darmstadt (ots) - Ein 49-jähriger Mann erhielt am Dienstagabend (17.9.) von vier unbekannten Tätern mehrere Schläge und Tritte. In der Bessunger Straße war der Mann gegen 20.45 Uhr verabredet, als die vier jungen Männer, aus bislang ungeklärten Gründen, auf ihn losgingen und ihn unter anderem mit einem Regenschirm schlugen. Danach flüchtete sie zu Fuß in ...

mehr