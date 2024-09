Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Ginsheim-Gustavsburg: Zeugen nach Diebstählen aus Kellerverschlägen gesucht

Ginsheim-Gustavsburg (ots)

Auf die Kellerverschläge zweier Mehrfamilienhäuser in der Gabelsberger Straße hatten es Kriminelle in der Nacht zum Mittwoch (18.9.) abgesehen. Nach ersten Erkenntnissen verschafften sich die bislang noch unbekannten Täter vermutlich über die Tiefgarage Zutritt zu dem Gebäudekomplex und brachen anschließend die Türen zu insgesamt 15 Kellerräumen auf. Hieraus entwendeten sie unter anderem Reifensätze, Werkzeuge, Schmuck, Bildschirme und Smart-TVs im Gesamtwert von mehreren Tausend Euro. Es muss davon ausgegangen werden, dass die Täter ihre Beute in der Tiefgarage in entsprechendes Transportfahrzeug verluden und anschließend unerkannt flüchteten. Das Kommissariat 41 hat die Ermittlungen in dieser Sache übernommen und hofft auf weitere Zeugenhinweise. Wer hat Verdächtiges bemerkt? Hinweise werden unter der Rufnummer 06105/4006-0 entgegengenommen.

