Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Riedstadt: Fahrzeug durchsucht und Zeugen mit Pfefferspray besprüht

Streife nimmt 22-Jährigen vorläufig fest

Riedstadt (ots)

Eine Streife der Polizeistation Groß-Gerau hat in der Nacht zum Freitag (20.9.) einen 22-Jährigen festgenommen und in eine Gewahrsamszelle gebracht. Er steht im Verdacht, in geparkte Autos eingedrungen zu sein und einen Zeugen mit Pfefferspray besprüht zu haben.

Gegen 22 Uhr beobachtete ein Anwohner im Rosenhof, wie sich der Mann Zutritt zu einem Auto verschaffte, um dieses zu durchsuchen. Als der Tatverdächtige überrascht wurde, ergriff er die Flucht. Der couragierte Zeuge folgte dem Fliehenden und konnte ihn in der Bahnhofsallee stellen. Als die Polizei verständigt wurde, sprühte der 22-Jährige dem Zeugen unvermittelt Pfefferspray ins Gesicht und rannte davon. Im Rahmen der anschließenden Fahndung konnten Polizeikräfte den Tatverdächtigen jedoch festnehmen. Bei seiner Durchsuchung stellten sie bei ihm zwei Ausweisdokumente sicher, die nach bisherigen Ermittlungen aus einem weiteren Diebstahl aus einem Fahrzeug in derselben Nacht stammen. Der Festgenommene, der keinen festen Wohnsitz im Bundesgebiet hat, kam für weitere kriminalpolizeiliche Maßnahmen auf die Wache und musste die Nacht in einer Gewahrsamszelle verbringen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt wird der Tatverdächtige im Laufe des Freitags einem Haftrichter vorgeführt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell