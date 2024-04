POL-HRO: Polizei sucht nach vermisster 12-Jähriger und bittet die Bevölkerung um Mithilfe!

Schwerin (ots) - Am Samstag, den 20.04.2024 gegen 16:40 Uhr erhielt die Polizei Schwerin den Hinweis, dass sich zwei Kleinkrafträder (Simson) ohne das erforderliche Versicherungskennzeichen an der Aral-Tankstelle in der Crivitzer Chaussee aufhalten sollen. Bereits auf der Anfahrt konnten die betroffenen Fahrzeuge im Gegenverkehr festgestellt werden. Nachdem die ...

mehr