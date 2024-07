Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Sattelzug kracht auf A 7 bei Niestetal in Betonschutzwand: 80.000 Euro Schaden und Sperrungen wegen Bergungsarbeiten

Kassel (ots)

Autobahn 7 (Niestetal, Landkreis Kassel): Der Alleinunfall eines Sattelzuges am gestrigen Mittwochabend auf der A 7 bei Niestetal, zwischen den Anschlussstellen Lutterberg und Kassel-Nord, hat für Sperrungen und Verkehrsbehinderungen bis in die Nacht gesorgt. Der mit 28.000 Litern Mineralöl beladene Lkw war gegen 20 Uhr offenbar aufgrund nicht an die nasse Fahrbahn angepasster Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn in Richtung Süden abgekommen und gegen die Betonmittelschutzwand in der Fahrbahnmitte gekracht. Die Zugmaschine kam auf dem Grünstreifen zwischen den beiden Richtungsfahrbahnen zum Stehen. Durch die Wucht des Aufpralls waren zudem Trümmerteile bis auf die Gegenfahrbahn in Richtung Norden geschleudert worden. Der aus dem Landkreis Neu-Ulm stammende 49 Jahre alte Fahrer des Sattelzuges blieb glücklicherweise unverletzt. Aufgrund des Unfalls und der Bergungs- und Reinigungsarbeiten musste die Fahrbahn Richtung Süden bis 4:30 Uhr gesperrt bleiben. In Richtung Norden war eine Sperrung von zwei der drei Fahrstreifen bis ca. 21:10 Uhr erforderlich. Wie die am Unfallort eingesetzten Beamten der Polizeiautobahnstation Baunatal berichten, waren aus der beschädigten Zugmaschine Betriebsstoffe ausgelaufen. Mineralöl aus dem Silo-Auflieger war hingegen nicht ausgetreten. Der Sachschaden wird auf 60.000 Euro am Sattelzug und auf 20.000 Euro an der Betonleitwand geschätzt.

