POL-KS: Trickdiebin beklaut Seniorin in ihrer Wohnung: Zeugen gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Mitte:

Eine dreiste Trickdiebin hat am gestrigen Dienstagmittag in der Wohnung einer Seniorin in der Friedrich-Ebert-Straße in Kassel mehrere hochwertige Schmuckstücke gestohlen. Die Beamten der EG SÄM der Kasseler Kripo führen die weiteren Ermittlungen in dem Fall und bitten um Hinweise auf die bislang unbekannte Täterin. Es soll sich um eine ca. 30 Jahre alte Frau mit sehr heller Haut und langen dunklen sowie zum Zopf gebundenen Haaren gehandelt haben, die kleiner als 1,60 Meter war. Sie soll ein osteuropäisches Erscheinungsbild gehabt und eine weiße Bluse, eine knielange Hose und sogenannte "Crocs" getragen haben.

Die spätere Diebin hatte gegen 11:30 Uhr an der Wohnungstür der Seniorin nahe der Westendstraße geklingelt und in gebrochenem Deutsch ihre Dienste als Reinigungsfrau angeboten. Das verlockende Angebot nahm die Bewohnerin an und ließ die Unbekannte herein. Nachdem sie etwa eine Stunde in mehreren Räumen geputzt und dafür einen Lohn erhalten hatte, verabschiedete sich die vermeintliche Reinigungsfrau und verließ die Wohnung. Als die Seniorin im Anschluss den Diebstahl des Schmucks aus einer Schublade feststellte, fehlte von der Täterin bereits jede Spur.

Hinweise in diesem Fall werden bei der Kasseler Kriminalpolizei unter Tel. 0561-9100 entgegenkommen.

