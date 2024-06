Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Vorfahrt mißachtet

Sondershausen (ots)

Zu einem Verkehrsunfall ohne Personenschaden kam es am Samstag, den 29.06.2024, gegen 08:20 Uhr. Die Fahrerin eines Pkw Seat Ibiza befährt die B4 aus Richtung Oberspier kommend in Richtung Sondershausen. Im Graß will die Fahrerin mit ihrem Pkw nach links von der B4 auf die B249 einbiegen und übersieht hierbei den ihr entgegenkommenden Pkw Subaru. Der Fahrer des Pkw Subaru, welcher die B4 aus Richtung Sondershausen in Richtung Oberspier befährt, kann dem Seat nicht ausweichen und es kommt zur Kollision beider Fahrzeuge. An den Fahrzeugen kommt es zu einem Gesamtschaden in Höhe von ca. 5000.- Euro.

