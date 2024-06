Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Vermutlich zu schnell unterwegs

B885 Bad Frankenhausen-Kyffhäuser (ots)

Ein weiterer Unfall auf der B85 ereignete sich ebenfalls am Samstag, den 29.06.2024. Der Fahrer eines Motorrad Kawasaki befährt gegen 15:15 Uhr die B85 von Bad Frankenhausen kommend in Richtung Kyffhäuserdenkmal. Auf Höhe Kilometer 3,6 verliert der Fahrer, vermutlich auf Grund zu hoher Geschwindigkeit, in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Krad und kommt zu Fall. Der Fahrer wird dabei schwer verletzt und mittels RTW ins KMG Klinikum nach Sondershausen verbracht. Am Krad entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5000.- Euro.

