Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unfall mit Personenschaden

B85 Kyffhäuser (ots)

Am Samstag, den 29.06.2024, kam es gegen 13:15 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der B85 zwischen Abfahrt Kyffhäuserdenkmal und der Bikeroase Cafe 36 bei Kelbra. Der Fahrer eines Motorrad Kawasaki befuhr die B85 aus Richtung Kyffhäuserdenkmal kommend in Richtung Kelbra. Auf Höhe Kilometer 0,7 kam der Fahrer aus bisher ungeklärter Ursache mit seinem Krad in einer Rechtskurve nach links von seiner Fahrspur ab und geriet in den Gegenverkehr. Der ihm, in diesem Moment entgegenkommende Fahrer einer Harley-Davidson, konnte dem Fahrer der Kawasaki nicht ausweichen und kollidiert mit diesem. Beide Fahrer wurden bei dem Zusammenstoß schwer verletzt. Der Fahrer der Kawasaki wird mit dem RTW ins Helios Klinikum nach Sangerhausen und der Fahrer der Harley-Davidson mittels Rettungshubschrauber in SHK Nordhausen verbracht. An beiden Motorrädern entstand wirtschaftlicher Totalschaden in einer Gesamthöhe von ca. 21000.- Euro. Die B85 war in diesem Bereich bis zur vollständigen Bereinigung der Unfallstelle mehrere Stunden gesperrt.

