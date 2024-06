Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mehrere Fahrer unter Drogen bzw. Alkohol festgestellt

Nordhausen (ots)

Bei Verkehrskontrollen am Wochenende stellten Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen mehrere Fahrer fest, welche ihr Fahrzeug "berauscht" führten.

Am Freitag, gegen 23:00 Uhr, wurde ein 27-Jähriger E-Scooter Fahrer in der Hesseröder Straße angehalten. Ein Drogenvortest verlief positiv, so dass eine Blutentnahme veranlast wurde.

Samstagmittag zeigte ein Drogenvortest im Rahmen einer Kontrolle in der Grimmelallee bei einem 39-Jährigen PKW Fahrer ein positives Ergebnis an, so dass auch in diesem Fall eine beweissichernde Blutentnahme im Krankenhaus erfolgte.

Am selbigen Tag, gegen 20:00 Uhr, erbrachte ein Atemalkoholtest einer 29-Jährigen Fahrzeugführerin in der Gerhart-Hauptmann-Straße einen Wert von 1,42 Promille. Die junge Frau musste mit zur Blutentnahme. Der Führerscheun wurde einbehalten.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell