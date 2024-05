Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Dieseldiebstahl in Bockenem

Hildesheim (ots)

BOCKENEM (erb). In der Zeit vom 13.05.2024 (21:00 Uhr) bis 14.05.2024 (04:00 Uhr) kam es zu zwei Kraftstoffdiebstählen auf den Parkplätzen eines Autohofs in der Oppelner Straße in 31167 Bockenem.

Nach aktuellem Kenntnisstand entwendeten Diebe den Kraftstoff von zwei Sattelzugmaschinen der Marken Mercedes-Benz und Scania. Während der Taten nutzten die Täter aus, dass die Lkw-Fahrer in ihren Führerhäusern schliefen. So gelang es ihnen unbemerkt, insgesamt circa 850 Liter Diesel zu stehlen. Durch gewaltsame Beschädigungen an den Tanköffnungen und der Entwendung des Treibstoffes selbst entstand ein Sachschaden von in Summe etwa 3500 Euro.

Die Polizei Bad Salzdetfurth hat die Ermittlungen in hiesiger Sache wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen. Die zuständigen Ermittler bitten Zeugen, die verdächtige Fahrzeuge, Personen oder Umstände beobachtet haben, sich telefonisch unter der Telefonnummer 050639010 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell