Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugenaufruf nach Diebstahl von Baustellenbeschilderung

Hildesheim (ots)

Alfeld / Röllinghausen (gen) - Vermutlich am Himmelfahrtswochenende wurden im Bereich der Bruchhausstraße insgesamt sechs Verkehrszeichen an einer Baustelle entwendet. Der Entwendungsschaden beläuft sich auf etwa 1200 Euro. Zeugen, die etwas beobachtet haben und Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Alfeld in Verbindung zu setzen. Tel.: 05181-80730.

