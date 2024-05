Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfall in Alfeld: Suche nach dem geschädigten Fahrzeugführer

Hildesheim (ots)

Alfeld (be) Am Mittwoch, 15.05.2024, gg. 11:45 Uhr kam es auf dem Seminarparkplatz in Alfeld zu einem Verkehrsunfall. Dabei beschädigte die Unfallverursacherin beim Ausparken einen geparkten Pkw. In der Zeit als sich die Unfallverursacherin den entstandenen Schaden an ihrem Fahrzeug ansah, kam der Fahrer des geschädigten Fahrzeugs, der von dem Verkehrsunfall nichts mitbekommen hatte, zu seinem Fahrzeug zurück, stieg ein und fuhr vom Parkplatz. Versuche der Unfallverursacherin auf sich aufmerksam zu machen übersah der Geschädigte.

Die Polizei Alfeld sucht nun den Fahrer des geschädigten Fahrzeugs. Es soll sich um einen dunklen Pkw handeln, der auf der linken Fahrzeugseite Beschädigungen aufweisen könnte.

Der Fahrer des geschädigten Fahrzeugs und evtl. Zeugen des Unfalls, die Angaben zum geschädigten Fahrzeug geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Alfeld zu melden.

