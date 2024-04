POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Rasante Fahrweise auf Bundesstraße: 23-Jähriger verletzt sich schwer

Keltern (ots) - Einen Aufsitzrasenmäher haben Unbekannte im Zeitraum von Dienstag bis Donnerstag von dem Gelände eines Vereinsheimes in Keltern entwendet. Nach derzeitigem Kenntnisstand drang bislang unbekannte Täterschaft in der Zeit zwischen Dienstag, 23.04.2024, 22:00 Uhr und Donnerstag, 25.04.2024, 16.30 Uhr, gewaltsam in die Garage eines Vereinsheims im ...

mehr