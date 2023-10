Feuerwehr Bochum

FW-BO: Brand in einem leerstehenden Gebäude in Bochum-Eppendorf

Bochum (ots)

Heute Nachmittag um 16:15 Uhr kam es in einem leerstehenden Gebäude an der Blumenfeldstraße in Bochum-Eppendorf zu einem Brand aus ungeklärter Ursache. Bei Ankunft der ersten Kräfte schlugen bereits Flammen aus dem Dachstuhl und aus den Fenstern. Insgesamt 7 Trupps unter Atemschutz haben den Brand mit 3 C-Rohren bekämpft, ein weiteres C-Rohr wurde über die Drehleiter eingesetzt. Durch die dichte Vegetation um das komplette Gebäude gestaltete sich die Zugänglichkeit und Brandbekämpfung schwierig. Insgesamt 60 Mitarbeiter von Feuerwehr und Rettungsdienst waren vor Ort, die Freiwillige Feuerwehr hat die Berufsfeuerwehr unterstützt. Zur Zeit finden noch Nachlöscharbeiten statt, die sich noch bis in die späten Abendstunden hinziehen werden.

Original-Content von: Feuerwehr Bochum, übermittelt durch news aktuell