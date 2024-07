Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Nächtlicher Einbruch über gekipptes Fenster in der Südstadt: Polizei bittet um Hinweise auf Täter

Kassel (ots)

Kassel-Süd: Offenbar über ein gekipptes Fenster sind bislang unbekannte Täter im Laufe der Nacht zum heutigen Dienstag in ein Reihenhaus in der Hans-Böckler-Straße eingebrochen und haben Wertsachen gestohlen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatte sich die Tat zwischen 23:30 und 4:20 Uhr ereignet. Die anwesende Bewohnerin des Hauses hatte geschlafen und von dem Einbruch selbst nichts mitbekommen. Die Täter waren offenbar über das zur Hans-Böckler-Straße gelegene Fenster wieder aus dem Haus geflüchtet. Die weiteren Ermittlungen werden beim für Einbrüche zuständigen Kommissariat 21/22 der Kasseler Kripo geführt. Zeugen, die in der vergangenen Nacht im Bereich des Tatorts verdächtige Personen beobachtet haben und Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 - 9100 bei der Polizei in Kassel.

