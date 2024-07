Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unbekannte bauen Scheinwerfer von vier hochwertigen Pkw auf Gelände von Autohaus aus: Polizei sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Bettenhausen: Unbekannte Täter haben in der Nacht von Montag auf Dienstag auf dem Gelände eines Autohauses an der Leipziger Straße die Scheinwerfer von vier hochwertigen Fahrzeugen ausgebaut. Die Tatzeit lässt sich aktuell auf den Zeitraum von Montag, 18:15 Uhr, bis Dienstag, 07:00 Uhr, eingrenzen. Betroffen waren ausschließlich Pkw des Herstellers Porsche, die auf dem eingezäunten Gelände des Autohauses in Höhe der Jakobsgasse standen. Zum Ausbau der Scheinwerfer hatten die Unbekannten die Frontstoßstangen der betroffenen Wagen mit einem Schneidewerkzeug aufgeschnitten und beschädigt, wodurch jeweils ein Sachschaden von schätzungsweise 10.000 Euro entstand. Bei einem sechsten, unfallbeschädigten Auto klauten die Täter das Lenkrad. Insgesamt machten sie Beute in einem hohen fünfstelligen Bereich. Wie sie diese abtransportierten, ist derzeit noch unbekannt.

Die weiteren Ermittlungen wegen der besonders schweren Fälle des Diebstahls werden bei der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei geführt. Zeugen, die in der Nacht zu Dienstag im Bereich des Autohauses in Höhe der Jakobsgasse verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben und Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 - 9100 bei der Polizei in Kassel.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell