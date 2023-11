POL-HAM: Unbekannte klauen Paket aus Lieferfahrzeug

Hamm-Uentrop (ots) - Ein unbekannter Ladendieb flüchtete am Montag, 6. November, gegen 14:45 Uhr, von einem Modegeschäft in der Ostwennemarstraße - im Schlepptau hatte er eine zuvor geklaute Damenhose. Der Unbekannte entwendete die Damenhose von einem Kleiderständer im Außenbereich und flüchtete anschließend in unbekannte Richtung. Anhand von Videoaufzeichnungen kann er wie folgt beschrieben werden: Er ist zwischen ...

mehr